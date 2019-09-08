وزير النفط العراقي يعلل سبب رفع إنتاج النفط في الأشهر الماضية

وجاءت تصريحات الوزير قبل مغادرته إلى دولة الإمارات لحضور اجتماع اللجنة الوزارية المنبثقة عن "أوبك" لمراقبة الإنتاج، والذي يعقد نهاية الأسبوع الحالي.
وقال الغضبان إن العراق اضطر لرفع الإنتاج بسبب أشهر الصيف وزيادة الاستهلاك المحلي، لتغطية الوقود لمحطات توليد الطاقة الكهربائية، لكنه سيبدأ بخفض الإنتاج (الذي تم الاتفاق عليه في ديسمبر عام 2018)، اعتبارا من هذه الأيام وخاصة في شهر أكتوبر القادم، حيث ستبدأ فعاليات صيانة المصافي، بالإضافة إلى انخفاض الاستهلاك المحلي بسبب اعتدال المناخ وخفض استهلاك الكهرباء من النفط الخام.
كما أشار الغضبان إلى وجود مباحثات جدية وصلت إلى مراحل متقدمة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان حول تنظيم الإنتاج والتصدير في الإقليم، وبالتنسيق مع الحكومة الاتحادية.
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