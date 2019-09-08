السلطات الإيرانية تفرج عن مدعي عام طهران السابق

أفاد موقع إلكتروني حكومي في إيران، اليوم الأحد، بإطلاق سراح المدعي العام السابق لطهران، سعيد مرتضوي، المدان على خلفية وفاة شخص كان قيد الاعتقال.

وحكم على مرتضوي عام 2017 بالسجن لمدة عامين على خلفية وفاة محسن روح الأميني، الذي تم توقيفه خلال تظاهرات عام 2009.

وذكر موقع "نادي الصحافيين الشباب" المرتبط بالإعلام الرسمي الإيراني أنه تم الإفراج عن مرتضوي "قبل عدة ساعات" بعدما قضى ثلثي فترة محكوميته.

وأوردت النسخة الرقمية لصحيفة "اعتماد" الإصلاحية أنه تم إطلاق سراحه قبل انتهاء فترة محكوميته لحسن سلوكه، وبعدما بات مستبعدا أن يرتكب الجريمة ذاتها مرة ثانية.

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وشغل مرتضوي منصب المدعي العام لطهران على مدى 7 سنوات حتى عزله عام 2010. ومنع لاحقا من مزاولة القضاء مدى الحياة.

وأقيل مرتضوي على خلفية وفاة 3 متظاهرين على الأقل في السجن كانوا شاركوا في الاحتجاجات التي خرجت في 2009 احتجاجا على إعادة انتخاب الرئيس الأسبق أحمدي نجاد.

واتهم بـ"المساهمة في قتل" روح الأميني وحكم عليه أولا بالسجن 5 سنوات. لكن تم تخفيض الحكم إلى عامين في الاستئناف "نظرا لتقديمه الاعتذار أمام الادعاء"، بحسبما أفاد به المتحدث باسم الهيئة القضائية آنذاك.