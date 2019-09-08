الكباشي يؤكد التزام الحكومة السودانية الجديدة بإقرار السلام

وأكد الفريق الركن شمس الدين كباشي فى تصريحات صحفية التزام حكومة السودان بإقرار السلام فى البلاد، مشيرا أن الرئيس سلفاكير وحكومة جنوب السودان هما الأكثر حرصا لرعاية وانجاح المفاوضات،
وأوضح أن وفد السودان المفاوض سيتوجه بعد غد الاثنين إلى مدينة جوبا للبدء فى المفاوضات التى تشمل من جانب الحركات، الجبهة الثورية والحركة الشعبيه قطاع الشمال جناح عبدالعزيز الحلو، مضيفا أن عملية تحقيق السلام قائمه على الشراكة بين مجلس السيادة ومجلس الوزراء.
من جانبه أكد المبعوث الشخصي للرئيس سلفاكير ان حكومة جنوب السودان أكمل الاستعدادات والترتيبات لانجاح المفاوضات، مضيفا أن استقرار السودان هو استقرار لدولة جنوب السودان، وقال “أن شعب السودان وجنوب السودان شعب واحد فى دولتين” معبرا عن تفاؤله بالوصول إلى اتفاق سلام قريبا.
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