مقتل 8 عناصر من داعش في قصف للتحالف الدولي شمالي العراق

وقالت خلية الإعلام الأمني العراقية (الرسمية) في بيان صحفي، إنه ”وفقًا لمعلومات استخبارية من قيادة عمليات نينوى، وجه طيران التحالف الدولي ضربة جوية في جزيرة حاوي أصلان في نهر دجلة ضمن ناحية حمام العليل“.
وبين البيان الأمني، أن ”الضربة أسفرت عن مقتل 8 إرهابيين من تنظيم داعش”.
واستعاد العراق الموصل وبقية الأراضي التي سيطر عليها التنظيم، والتي كانت تقدر بثلث مساحة العراق، خلال حرب طاحنة استمرت 3 سنوات وانتهت أواخر العام 2017.
إلا أن التنظيم ما زال يحتفظ بجيوب وخلايا نائمة موزعة في أرجاء البلاد، وعاد تدريجيًا لأسلوبه القديم في شن هجمات خاطفة على طريقة حرب العصابات، التي كان يتبعها قبل 2014.
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