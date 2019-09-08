أكبر خطر يداهم المريخ

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
بات المريخ على أعتاب عقوبة كبيرة من الاتحاد الدولي حال لم يتمكن من الالتزام بتسديد مستحقات الفرنسي دييغو غارزيتو ونجله.
وكانت لجنة شؤون اللاعبين غير الهواة التابعة للاتحاد الدولي قررت منح النادي مهلة لمدة شهر من تاريخ وصول الخطاب (12 أغسطس) لتسديد مستحقات الثنائي الفرنسي، وحال عدم السداد سيتم تحويل ملف القضية للجنة الانضباط بالفيفا الأمر الذي سيجعل النادي تحت طائلة عقوبات مشددة قد تصل حد الهبوط لدرجة أدنى. وسبق للجنة الانضباط بالاتحاد الدولي أن عاقبت المريخ بالحرمان من التعاقدات لمدة عام بسبب مستحقات اللاعب الإيفواري كواسي مارسيال ما يجعل المريخ عرضة لعقوبات أكبر حال لم ينجح في احتواء مشكلة المدرب الفرنسي.
وبحسب ما أدلى به الصادق مادبو أمين المال فإن آدم سوداكال التزم بمبلغ (50) ألف دولار من جملة المبلغ البالغ (270) ألف دولار وناشد مادبو أبناء النادي المساهمة في إكمال المبلغ. ومع تناقص العد الزمني للمهلة التي منحتها اللجنة فإن موقف النادي في غاية التعقيد قياسا بالصعوبات البالغة في إكمال المبلغ وتسليمه للمدرب في فترة لا تتجاوز 5 أيام.. وهو ما يجعل المريخ أعتاب عقوبة جديدة.
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