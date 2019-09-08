د.شداد يرفض بتواجد ابوجا بنيجيريا مع الهلال

شهاب محمد - الخرطوم - السوداو اليوم :

جرت امس السبت، مكالمة هاتفية غاضبة بين رئيس الاتحاد السوداني كمال شداد، ومدير الكرة الجديد بنادي الهلال، عبد الرحمن جبارة السادة.

وطلب جبارة من شداد، أن يسمح لحارس مرمى الأولمبي السوداني محمد النور أبوجا، بالانتظار في نيجيريا بعد فراغ الأولمبي من مباراته الثانية أمام النسور الخضراء، تحسبًا لأي طارئ لمباراة الأزرق أمام إنييمبا في دوري أبطال أفريقيا.ويعتبر محمد النور أبوجا حارس مرمى منتخب الشباب السوداني، والحارس الثالث بين حراس مرمى الهلال، بعد الأوغندي جمال سالم والسوداني يونس الطيب.

وكان التاريخ المبدئي المحدد لسفر منتخب الشباب السوداني إلى أوغندا، 13 سبتمبر الجاري، بينما سيلعب الهلال مباراته أمام إنييمبا بعدها بيومين.

لكن شداد رفض الأمر بشدة واستشاط غضبًا بحجة أن الهلال لديه حارسين يتمتعان بمستوى متقارب، أما النور أبوجا هو الحارس الأول لمنتخب الشباب ولا يمكن التفريط فيه.

وانتهت الأزمة بين الهلال ومنتخب الشباب، بعد وصول خطاب اتحاد سيكافا، الذي يؤكد رفع تاريخ البطولة الرسمي لانطلاق بطولة الشباب إلى 21 سبتمبر الجاري بدلًا من يوم 16 من نفس الشهر.