الشفيع خضر المنشق عن الحزب الشيوعي رئيساً لمفوضية السلام

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

بات في حكم المؤكد تولي الشفيع خضر المنشق عن الحزب الشيوعي منصب رئيس مفوضية السلام. وقالت مصادر مطلعة إن الحركات المسلحة ليس لديها اعتراض على الاختيار لما عُرف عن الشفيع من روح توافقية بين المكونات السياسية. وفي ذات السياق عقدت لجنة إعداد التصور الهيكلى لمفوضية السلام التي كونها مجلس السيادة الانتقالي أول اجتماع لها بالقصر الرئاسي أمس تحت إشراف أعضاء مجلس السيادة الانتقالي ياسر العطا وصديق تاور ومحمد الحسن التعايشي، تمهيدا ًلإصدار مجلس السيادة المرسوم الخاص بتشكيل مفوضية السلام. وأوضح عضو المجلس صديق تاور في تصريحات صحفية، أن اللجنة استعانت في عملها بخبراء وعلماء سودانيين في مجال بناء السلام من معهد السلام بجامعة الخرطوم ومعهد السلام فى جامعة بحرى وبعض المراكز الأخرى، مضيفاً أن اللجنة تتكون من عشرة أعضاء من الخبراء والمشتغلين بقضايا السلام.