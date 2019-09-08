وذكر بيان لوزارة الداخلية العراقية أن "وكيل الوزارة لشؤون الشرطة اللواء عماد محمد محمود استقبل القائم بأعمال السفارة الفلبينية وبحضور مدير مكافحة إجرام بغداد ومدير قسم مكافحة الاتجار بالبشر".
وأضاف أن "محور الاجتماع كان بخصوص القضايا التي يتعرض لها الضحايا من العمالة الفلبينية، وقد نتج عن الاجتماع اتفاق مشترك مع السفير بتقديم معلومات كاملة بحق المكاتب والشركات التي تقوم بجلب العمالة وطريقة إدخالها إلى العراق بصورة رسمية وإعادة الضحايا إلى بلدهم".
كانت هذه تفاصيل خبر مانيلا تتعهد للعراق بتقديم معلومات عن تهريب العمالة الفلبينية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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