وقال مسؤولون في عدد من مديريات تابعة لوزارة التربية والتعليم وفي نقابة المعلمين، إن نسبة المشاركة في إضراب المعلمين وصلت إلى 100%.
وأعلن نائب نقيب المعلمين الأردنيين، ناصر النواصرة، أمس السبت، عدم وجود أي أهداف سياسية خلف مطالب المعلمين وإضرابهم.
وبعد تصاعد حدة التصريحات المتبادلة بين الحكومة، ممثلة بوزارتي التربية والتعليم والداخلية من جهة، وبين نقابة المعلمين من جهة أخرى، وذلك على خلفية الوقفة الاحتجاجية، بدأ المعلمون حركة احتجاجية يوم الخميس الماضي، مطالبين بزيادة رواتبهم بنسبة 50%.
كانت هذه تفاصيل خبر نقابة المعلمين في الأردن: الإضراب سيبقى مفتوحا لحين تنفيذ المطالب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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