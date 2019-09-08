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الأهلي المصري يتصدر قائمة أكثر الأندية نجاحا في التاريخ

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نشر موقع "جول" قائمة بأنجح 30 ناديا لكرة القدم في العالم، استنادا لمجموع الألقاب التي حققها النادي في جميع البطولات.

ودخل القائمة عدد من الأندية "غير المتوقعة"، حققت نجاحا ساحقا في بلدانها، بالإضافة إلى النجاح القاري.

وشملت القائمة 3 أندية عربية، وهي الأهلي والزمالك المصريان، والفيصلي الأردني، بالإضافة إلى عدد من أندية أميركا الجنوبية، وعمالقة أوروبا.

وحل الأهلي المصري بالمركز الأول عالميا، برصيد 118 لقبا، من ضمنها 41 لقبا للدوري المصري، و36 بطولة في كأس مصر، و8 بطولات دوري أبطال أفريقيا، بالإضافة إلى عدد من البطولات القارية والمحلية.

وجاء رينجرز الاسكتلندي وصيفا، برصيد 115 بطولة، بينما حل كلوب ناسيونال الأوروغواياني ثالثا برصيد 113، وخلفه بـ108 بطولات، غريمه المحلي بينارول، بينما حل سيلتك الاسكتلندي خامسا برصيد 105 بطولات.

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ولم تخل القائمة من التنافس الكلاسيكي بين وريال مدريد الإسبانيين، حيث حل برشلونة سادسا برصيد 91 بطولة، بفارق بطولة واحدة عن غريمه "الملكي".

ومن المفاجئات التي شهدتها القائمة، حلول الفيصلي الأردني بالمركز 11، برصيد 74 بطولة، منها 34 بطولة دوري، متفوقا على مانشستر يونايتد الإنجليزي وبايرن ميونيخ الألماني ويوفنتوس الإيطالي.

وجاء الزمالك المصري في المركز 23، برصيد 52 بطولة، متفوقا على أي سي ميلان الإيطالي وريفر بليت الأرجنتيني (كلاهما 48 بطولة).

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