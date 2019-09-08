مسلحون يهاجمون مخيمًا يؤوي عائلات عناصر من ”داعش“ شمال العراق‎

قال مصدر أمني عراقي، اليوم الأحد، إن مسلحين يعتقد أنهم مناهضون لتنظيم ”داعش“ هاجموا مخيمًا يؤوي عائلات التنظيم الإرهابي بمحافظة صلاح الدين شمالي العراق.

وأوضح الملازم في شرطة صلاح الدين نعمان الجبوري أن ”مسلحين مجهولين هاجموا مخيمًا لايواء عوائل لمسلحي تنظيم داعش في قضاء الشرقاط شمالي صلاح الدين باستخدام قنابل هجومية“.

وأشار الجبوري إلى أن ”قوة من الجيش كانت مكلفة بحماية المخيم اشتبكت مع المسلحين، ما أدى إلى إصابة أحد عناصر الجيش بجروح، فيما لم تسجل إصابات بين عوائل مسلحي داعش إثر الهجوم“.

وتابع المصدر أن ”الهجوم هو الثالث من نوعه خلال أقل من عشرة أيام“.

وكانت السلطات العراقية قد نقلت منذ أسبوعين مئات العوائل لمسلحي تنظيم داعش من مخيم للنازحين في مدينة الموصل إلى مخيم آخر في قضاء الشرقاط شمالي محافظة صلاح الدين.

وطالبت عشائر الشرقاط الحكومة الاتحادية الأسبوع الماضي بضرورة إخلاء المخيم ونقل عوائل مسلحي داعش خارج القضاء.