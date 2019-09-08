مصرع 6 أشخاص بانقلاب حافلة جراء السيول في المغرب

تسببت السيول التي تشهدها المناطق الجنوبية في المغرب، بحصد أرواح ضحايا جدد، وتحديدًا بمنطقة درعة تافيلالت، إذ أعلنت السلطات المحلية عن مصرع 6 أشخاص فيما أصيب 27 آخرون، جراء انقلاب حافلة لنقل المسافرين، بين مدينتي الدار البيضاء والريصاني.

وعلى إثر الحادث، انتقلت السلطات المختصة إلى المكان، إذ جرى العمل على نقل الأشخاص المصابين إلى مستشفى مولاي علي الشريف لتلقي الإسعافات اللازمة، في حين رصدت السلطات الإمكانيات البشرية واللوجستية كافة، للبحث عن بقية ركاب الحافلة المفقودين.