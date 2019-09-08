مصرع 6 أشخاص بانقلاب حافلة جراء السيول في المغرب

وعلى إثر الحادث، انتقلت السلطات المختصة إلى المكان، إذ جرى العمل على نقل الأشخاص المصابين إلى مستشفى مولاي علي الشريف لتلقي الإسعافات اللازمة، في حين رصدت السلطات الإمكانيات البشرية واللوجستية كافة، للبحث عن بقية ركاب الحافلة المفقودين.
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