رئيس القضاء الإيراني يتراجع ويأمر بإعادة النظر في أحكام مشددة ضد نشطاء

وأفاد تقرير لوكالة أنباء ”تسنيم“ المحلية نقلًا عن المركز الإعلامي للقوة القضائية، بأن ”رئيسي أصدر تعليمات للجهات القضائية بإعادة النظر في الأحكام الصادرة عن دوائر عدة للمحكمة الثورية التي أدانت عددا من النشطاء بأحكام مشددة“.
وكانت محاكم إيرانية أصدرت أحكامًا مشددة بحق 7 نشطاء عماليين لاحتجاجهم ضد تأخر سلطات أحد المصانع بمحافظة خوزستان جنوبي إيران، فيما تراوحت الأحكام ما بين 6 و18 عامًا، حيث كان أبرز هؤلاء النشطاء الناشطة سبيدة غليان التي أُدينت بالسجن لمدة 18 عامًا.
وكان محامي غليان كشف السبت، عن أن موكلته أُدينت بالسجن 18 عامًا، منها 7 أعوام بتهمة العضوية في جماعة معارضة، و7 أعوام أخرى بتهمة إثارة أنشطة دعائية ضد النظام، فيما حُكم عليها بأربع سنوات إضافية بتهمة نشر أكاذيب، وفقًا لادعاءات المحكمة.
بدورهم، احتج عدد من نواب البرلمان الإيراني ضد القضاء بعد إصداره هذه الأحكام المشددة بحق النشطاء، حيث وصف النائب الإصلاحي البارز، محمود صادقي هذه الأحكام بـ ”العجيبة“، فيما اعتبرت النائبة برفانه سلحشوري، رئيس القضاء إبراهيم رئيسي ”أكثر عنفًا من أسلافه“، وفق ما ذكر تقرير لإذاعة ”فردا“ المعارضة.
وتشهد مختلف المدن والمحافظات الإيرانية احتجاجات شعبية وفئوية بشكل شبه يومي لا سيما من العمال والمعلمين والمتقاعدين، اعتراضًا على تردي الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار واستشراء الفساد في مختلف الأجهزة الحكومية، بينما تعتقل قوات الأمن الإيرانية من الشرطة والحرس الثوري أعدادًا كبيرة من المحتجين، وتوجه إليهم تهمًا من قبيل العمل ضد الأمن القومي والتجمعات غير القانونية.
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