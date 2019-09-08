صحفي إنجليزي: صلاح لن يستمر طويلا في ليفربول

كشفت تقارير إعلامية بريطانية، أن النجم المصري محمد صلاح، قد يرحل عن فريقه الحالي ليفربول إلى أحد أقوى الأندية في أوروبا، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ونقلت صحيفة "Daily Star" عن الصحفي الإنجليزي الشهير، دونكان كاستليز قوله: "لدي شعور بأن صلاح قد لا يستمر طويلا في ليفربول إذا قدم موسما آخر مثل الموسمين الماضيين".

وأضاف: "الأندية الكبيرة في أوروبا ستسعى للتعاقد معه، إذا تقدم برشلونة، أو ريال مدريد، أو حتى يوفنتوس لضمه، وأبدوا استعدادهم لدفع أموال ضخمة، سيرحل (صلاح) عن ليفربول".

وواصل: "إذا حدث ذلك، وحصل ليفربول على مبلغ كبير، فهذا لن يؤثر عليهم، الجميع يرى بوضوح أنهم بحاجة كذلك للاعبين إضافيين".

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وأنهى كاستليز تصريحاته قائلا: "إنهم (ليفربول) بحاجة إلى لاعب وسط مبدع، منذ فترة طويلة وهم بحاجة للاعب من هذا النوع".

وأحدث النجم المصري، ثورة في ملعب "أنفيلد" منذ انضمامه إلى ليفربول في العام 2017 لقاء 37 مليون جنيه إسترليني، حيث سجل في موسمه الأول 74 هدفا في 110 مباريات، محطما عدة أرقام قياسية.

وعلى الرغم من أنه لم يكرر أرقامه المذهلة في موسمه الثاني، إلا أن صلاح سجل 27 هدفا في الموسم المنصرم، بينها هدف ثمين في نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا، والتي توج به ليفربول على حساب توتنهام، بفوزه عليه بهدفين دون رد.