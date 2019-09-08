وأعرب لودريان في حديث لإذاعة "أوروبا-1" اليوم الأحد عن تصميم فرنسا على اتباع أسلوب الحوار بغية دفع طهران إلى العودة للالتزام الكامل بالاتفاق المبرم عام 2015، قائلا: "الإجراءات التي اتخذوها سلبية لكنها ليست نهائية، وبإمكانهم العودة (إلى كامل التزاماتهم) وطريق الحوار لا يزال مفتوحا، لكن على إيران التخلي عن مثل هذه التصرفات".
بالتزامن مع ذلك، اتهم رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي الدول الأوربية الموقعة على الاتفاق النووي (فرنسا وألمانيا وبريطانيا) بالفشل في تنفيذ مسؤولياتها بموجب الصفقة بعد انسحاب الولايات المتحدة منها العام الماضي.
وجاءت هذه التصريحات بعد يوم من إعلان إيران عن بدئها تشغيل أجهزة طرد مركزي متطورة من شأنها زيادة مخزونها من اليورانيوم المخصب.
كانت هذه تفاصيل خبر فرنسا: طريق الحوار مع إيران لا يزال مفتوحا رغم إجراءاتها "السلبية" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.