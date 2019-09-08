وأفاد خبراء اقتصاديون لموقع "الوطن" السوري بأن أسباب تدني عملة البلاد غير واضحة، فيما اقترح آخرون اتخاذ إجراءات جزائية بحق من يثبت تورطه بالمضاربة بالدولار سواء كان بنوكا أم أشخاصا أم فعاليات.
وأكد الخبراء على وجوب إعادة النظر بسياسة تمويل الاستيراد، وربما الانسحاب منها وترك الموضوع للقطاع الخاص، مع وضع قيود صارمة ومتشددة على الاستيراد إلا للحاجة القصوى.
ورأى آخرون ضرورة ضبط سوق الصرف بشكل عاجل وفوري وجاد، عبر إغلاق شركات ومكاتب الصرافة، وحصر التعامل بالدولار للحاجة الأساسية، عن طريق الدولة بشكل كامل.
ويأتي تدني قيمة الليرة السورية تزامنا مع تشديد العقوبات الغربية على البلاد، فيما تسعى دمشق إلى التخفيف من وطأة هذه العقوبات عبر تشجيع الاستثمارات الأجنبية.
يذكر أن السلطات السورية كانت احتضنت يوم الخميس الماضي معرض دمشق الدولي الذي شاركت فيه المئات من الشركات المحلية والأجنبية، وقالت إن المعرض يبعث برسالة "انتصار" رغم العقوبات المفروضة على البلاد.
كانت هذه تفاصيل خبر الليرة السورية تسجل تدنيا غير مسبوق في السوق السوداء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.