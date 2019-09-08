المجلس السيادي : لا نرى داعيا لإستمرار العقوبات الأمريكية

قال عضو مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو “حميدتي”، إنه لا يرى داعيا لاستمرار العقوبات المفروضة على السودان، في ظل التغييرات التي تشهدها البلاد.

وقال حميدتي في مقابلة خاصة مع (قناة الحرة): “لا أرى داعيا لاستمرار العقوبات الأمريكية على السودان”، مؤكدا أن السودان تتطلع إلى تطوير العلاقات بين الطرفين.

وأعرب حميدتي عن تفاؤله بالتغيير الجاري في السودان، وقال: “وضع السودان لا يحتمل وقد قدمنا تنازلات من أجل الاستقرار”، وأكد استمرار الجهود الحكومية “لحل الأزمة الاقتصادية”، ونفى وجود مخاوف بين العسكريين والمدنيين في إدارة المرحلة الانتقالية.