الرئاسة الأفغانية: يجب إنهاء شهر عسل طالبان في قطر

وقال المتحدث باسم الرئاسة صديق صديقي في مؤتمر صحافي، اليوم الأحد "يجب إنهاء شهر العسل حركة طالبان في قطر، لأن الحركة ومنذ افتتاح مكتبها السياسي هناك لم تظهر أية التزامات تجاه أفغانستان والبلدان الأخرى".
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