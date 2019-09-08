الرئاسة الأفغانية: يجب إنهاء شهر عسل طالبان في قطر

طالبت الرئاسة الأفغانية بإغلاق مكتب حركة طالبان السياسي في الدوحة، موضحة أن الحركة لم تظهر أي التزامات تجاه أفغانستان منذ افتتاحه.

وقال المتحدث باسم الرئاسة صديق صديقي في مؤتمر صحافي، اليوم الأحد "يجب إنهاء شهر العسل حركة طالبان في قطر، لأن الحركة ومنذ افتتاح مكتبها السياسي هناك لم تظهر أية التزامات تجاه أفغانستان والبلدان الأخرى".