قال عضو مجلس السيادة ياسر العطا إن لا نوايا لديهم لإخفاء أية معلومات عن المكون المدني بالمجلس. وقال العطا: "منذ تشكيل السيادي ونحن حريصون على تمليك كل المعلومات التي توافرت لدينا في الفترة السابقة للمكون المدني". وأوضح العطا أن المكون المدني تلقى تنويرات مختلفة أمنية واقتصادية بحضور رئيس المجلس عبد الفتاح البرهان, وأضاف قائلاً: "نحن بصدد تقديم تنوير كامل لهم في وزارة الدفاع، وآخر بهيئة الاستخبارات وجهاز المخابرات العامة، وتنوير ثالث من قيادة الشرطة". ورأى العطا أن تصريح عضو المجلس محمد الفكي بحجب العسكر المعلومات عنهم يدل على أن الروح الثورية والشبابية مازالت طاغية على (الفكي)، وقلل من تلويح الأخير بالشارع بقوله: "ما أظن أن الأمر يصل لهذه الدرجة، وربما اشتاق الفكي لمليونية، ونحن أيضاً اشتقنا لها، والمليونيات القادمة سنخاطبها معا".

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كانت هذه تفاصيل خبر عضو بمجلس السيادة عن سؤال مهم.. هل يخفي "العسكري" معلومات عن المكون المدني؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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