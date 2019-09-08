تقارير: نادي برشلونة يعتزم تحصين ميسي بعقد جديد مدى الحياة

كشفت تقارير صحفية أن نادي برشلونة يسعى لحسم الجدل بشأن مستقبل الأرجنتيني ليونيل ميسي ، بعد أن كشف جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس النادي، وجود بند في عقد اللاعب يمكنه من الرحيل الصيف المقبل، وعدم الانتظار حتى نهاية عقده في صيف 2021.

وقالت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“، يوم الأحد، إن الكشف عن وجود هذا البند لم يغير الخطط المستقبلية لبرشلونة بشأن ميسي.

وكان برشلونة يعتزم تقديم اقتراح لتمديد عقد ميسي دون وضع أي شروط أو بنود تمنحه الحق في الرحيل، حيث يرغب البارسا في أن يكون العقد الجديد مدى الحياة.

ويحتفظ بارتوميو بهذه الفكرة منذ فترة طويلة، وقد صرح في لقاء تلفزيوني مؤخرًا أنه لا داعي للتعجل فيما يخص التفاوض مع ميسي لأنه أثبت التزامه وولاءه للنادي مرات عديدة.

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وتربط بارتوميو وخورخي ميسي، والد النجم الأرجنتيني، علاقة ودية للغاية، وهما على اتصال دائم، كما يحرص رئيس البارسا على الاعتناء بجميع متطلبات قائد الفريق الكتالوني.

ويعرف ميسي ووالده نوايا النادي، لكنهما ليسا في عجلة من أمرهما للجلوس والتحدث عن عقد جديد، خاصة أن العقد الحالي ممتد حتى 30 يونيو / حزيران 2021، على الرغم من أنه تم الاتفاق بالفعل منذ فترة على البدء في الحديث عن التجديد خلال الأشهر المقبلة.

ويعرف ميسي وحده المدة التي يرغب في الاستمرار خلالها داخل الملاعب، لكن الجميع في برشلونة لديه يقين أن ميسي سيظل يقاتل حتى 2022، وقيادة الأرجنتين في كأس العالم بقطر.