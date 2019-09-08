فرنسا: خطوات إيران سلبية لكن طريق الحوار لا يزال مفتوحًا

قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان اليوم الأحد، إن قرار إيران تقليص المزيد من التزاماتها بموجب الاتفاق النووي المبرم في 2015 يمكن التراجع عنه، وإن بلده سيواصل السعي لحوار من أجل عودتها إلى الالتزام الكامل بالاتفاق.

وأضاف الوزير لمحطة (أوروبا 1): ”الإجراءات التي اتخذوها سلبية، لكنها ليست نهائية.. يمكنهم التراجع وطريق الحوار لا يزال مفتوحًا“.

وأوضح أن إيران لا يزال أمامها عدة أشهر قبل أن تصبح قادرة على صنع قنبلة نووية.