فرنسا: خطوات إيران سلبية لكن طريق الحوار لا يزال مفتوحًا

وأضاف الوزير لمحطة (أوروبا 1): ”الإجراءات التي اتخذوها سلبية، لكنها ليست نهائية.. يمكنهم التراجع وطريق الحوار لا يزال مفتوحًا“.
وأوضح أن إيران لا يزال أمامها عدة أشهر قبل أن تصبح قادرة على صنع قنبلة نووية.
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