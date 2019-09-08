وقالت الهيئة في بيان إن ”الاكتتاب سيكون مخصصًا للمواطنين المسجلة أسماؤهم لدى الهيئة العامة للمعلومات المدنية في الثامن من سبتمبر/ أيلول الجاري“، مبينة أن ”السداد والاكتتاب سيكونان من خلال الموقع الإلكتروني المخصص لذلك“.
ويبلغ الحجم الإجمالي للطرح 100.388 مليون سهم، وسيكون سعر السهم 100 فلس (33 سنتًا) دون علاوة إصدار.
كانت هذه تفاصيل خبر بدء اكتتاب المواطنين في 50% من أسهم بورصة الكويت مطلع أكتوبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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