تقرير: وزير الطاقة السعودي الجديد سيحافظ على الشراكة مع روسيا لاستقرار سوق النفط

وقال رئيس مجموعة ”رابيدان“ الأمريكية للطاقة ”بوب ماكنالي“ لوكالة ”بلومبيرغ“، إن ”الأمير عبد العزيز يعتبر شخصية متمرسة ذات خبرة طويلة في قطاع النفط والطاقة وشؤون منظمة أوبك، وليس بحاجة للتعليم أو التدريب“.
وأضاف ماكنالي: ”الحقيقة أني لا أتوقع أي تغيير كبير في السياسة النفطية للمملكة ولا في العلاقات مع روسيا بعد هذا التغيير الوزاري“، لافتًا إلى أن ”أولوية الدول المنتجة للنفط في الوقت الحاضر هي إزالة احتمالات تدهور أسعار النفط من خلال منع تراكم المخزون بالسوق من قبل الدول المستهلكة“.
وبحسب ”بلومبيرغ“، فإن ”السعودية، أكبر مصدر نفط في العالم، قادت جهود أوبك وشركائها لمنع انهيار الأسعار من خلال خفض الإنتاج الذي تحملت المملكة الجزء الأكبر منه بتقليص إمداداتها للسوق إلى أقل من 10 ملايين برميل يوميًا، رغم أنها تمتلك طاقة إنتاج قابلة للاستمرار بمقدار 12 مليون برميل يوميًا“، مشيرة إلى أن ”السعودية تبذل كل ما بوسعها لدعم الاتفاق بين الدول المنتجة لتثبيت الأسعار، إذ إنها خفضت إنتاجها بحوالي 500 ألف برميل يوميًا“.
وتملك السعودية ثاني أكبر احتياط نفط مثبت في العالم بعد فنزويلا، إذ يزيد عن 260 مليار برميل، أي أكثر من 15% من إجمالي احتياط النفط العالمي.
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