مانشستر يونايتد يستسلم أمام ”المتمرد“ دي خيا.. ويوفنتوس يبدأ المفاوضات لضمه في يناير

قالت صحيفة ”ديلي إكسبريس“ البريطانية، إن الموقف المتجمد بين نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي وحارسه الإسباني ديفيد دي خيا، دفع نادي يوفنتوس الإيطالي لمحاولة خطف اللاعب بعد نهاية الموسم الجاري.

وأشارت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم الأحد، إلى أن دي خيا لا يزال يرفض حتى الآن التجديد مع مانشستر يونايتد، رغم أن النادي الإنجليزي عرض على الحارس راتبًا أسبوعيًا يصل إلى 300 ألف جنيه إسترليني.

وينتهي عقد دي خيا مع مانشستر يونايتد في يونيو 2020، وهو ما يعني إمكانية رحيله مجانًا عن ”أولد ترافورد“، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق يقضي بتجديد العقد.

وأكدت الصحيفة أن مسؤولي مانشستر يونايتد اقتربوا من الاستسلام في ملف تجديد عقد دي خيا رفقة النادي، في ظل الرفض المستمر من جانب الحارس للعروض التي قدمتها إدارة المانيو، ويبدو أن رغبته الأولى هي الرحيل بنهاية الموسم الجاري.

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وتابعت: ”سيكون يان أوبلاك حارس مرمى أتلتيكو مدريد الهدف المقبل لمسؤولي مانشستر يونايتد، حيث ترغب إدارة النادي في ضم السلوفيني الدولي إلى صفوف الفريق لتعويض الرحيل شبه المؤكد للحارس دي خيا“.

وأردفت: ”إدارة يوفنتوس ستدخل في مفاوضات ضم دي خيا في يناير المقبل، حيث سيكون من حق الحارس وقتها التفاوض مع أي نادٍ آخر، كونه سيكون على بُعد 6 أشهر فقط من نهاية عقده“.

ونوهت الصحيفة أن يوفنتوس يتفوق على باريس سان جيرمان في سباق دي خيا، كما أن مسؤولي النادي الإيطالي يمتلكون القدرة على حسم مثل هذه الصفقات المجانية، حيث أبرموا مطلع هذا الموسم صفقتي الويلزي آرون رامسي من أرسنال الإنجليزي، وأدريان رابيو من سان جيرمان، دون أي مقابل مادي للناديين، كون عقد اللاعبين كان قد انتهى بالفعل.