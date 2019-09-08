وقال حبيب، الذي لم يتذوق طعم الخسارة في 28 نزالا خاضها في مسيرته الاحترافية حتى الآن: "الحمد لله، لا أعلم لماذا أملك كل شيء في حياتي، لا أعلم.. أريد أن أقول أولا شكرا لله.. ثم والدي هنا (كان بجانبه في الحلبة بعد نهاية النزال)، أريد أن أشكر والدي.. كل ما أملكه هو بفضل فريقي، وأبي، ومدربي، وأخواتي، وأي واحد (من المقربين منه)، إذا نسيت ذكر اسم شخص ما فإنني أعتذر".
يذكر أن حبيب، عاد أمس السبت، لحلبات القتال، بعد غياب دام تسعة أشهر، بسبب الإيقاف، عقب المشاكل التي عرفها النزال الذي فاز فيه في أكتوبر الماضي، على المشاكس الإيرلندي كونور ماكغريغور.
كانت هذه تفاصيل خبر أول تعليق لحبيب بعد احتفاظه بلقب "UFC" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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