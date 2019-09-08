وزير الإعلام السوداني: الحكومة تعقد أول اجتماعاتها اليوم

أعلن وزير الإعلام السوداني فيصل محمد صالح، أن الحكومة السودانية، ستعقد اليوم الأحد بمقر الأمانة العامة لمجلس الوزراء في وسط العاصمة الخرطوم أول اجتماعاتها فور أداء الوزراء لليمين الدستورية.

وأعلنت الجبهة الثورية التي تضم عدداً من الفصائل المسلحة جاهزيتها للدخول في مفاوضات تفضي لسلام نهائي وشامل، في وقت كشف فيه مجلس السيادة عن وفد ستوجه غداً الاثنين إلى جوبا للبدء في المفاوضات.

أعلنت مصادر، أن وزراء الحكومة الانتقالية في السودان سيؤدون اليمين الدستورية، اليوم الأحد، أمام رئيس مجلس السيادة، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، ورئيس الحكومة عبدالله حمدوك.

ويعقد المجلس السيادي ومجلس الوزراء، برئاسة عبدالله حمدوك، اجتماعاً مشتركاً عقب أداء اليمين الدستورية مباشرة.

ومن المرجح إعلان أسماء وزارتي البنى التحتية والثروة الحيوانية خلال اليومين المقبلين، لاكتمال عقد وزراء الحكومة الانتقالية المكونة من 20 وزيراً.

ويتوقع أن تستهل الحكومة الوليدة خلال الأيام القليلة المقبلة، أولى مهامها بمناقشة ملفات عدة، على رأسها بدء مفاوضات في دارفور والمنطقتين (جنوب كردفان والنيل الأزرق)، والأزمات الاقتصادية التي أثقلت كاهل البلاد على مدى سنوات عديدة من حكم الرئيس المعزول عمر البشير.

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وستعمل الحكومة، وهي الأولى منذ الإطاحة بنظام البشير في أبريل الماضي، بموجب اتفاق لتقاسم السلطة مدته 3 سنوات تم توقيعه الشهر الماضي بين الجيش والمدنيين.

وكان حمدوك شدد في خطابه، أثناء إعلان ولادة حكومته، أن أولوياتها إيقاف الحرب وبناء السلام، مشيداً بجهود قادة حركات الكفاح المسلح، ومهنئا الجبهة الثورية بتوحدها في مؤتمر جوبا.

أعلن رئيس الحكومة السودانية عبد الله حمدوك، مساء الخميس، أسماء 18 وزيرا، يمثلون القوام الرئيسي لأول حكومة بعد إطاحة نظام الرئيس السابق عمر البشير.

وقال حمدوك، في مؤتمر صحفي من الخرطوم، إن التأخر في إعلان التشكيلة الحكومية، سببه الحرص على تمثيل كل أطياف المجتمع السوداني في حمل الحقائب الوزارية.

وأعلن الاقتصادي المخضرم تعيين الفريق أول جمال عمر وزيرا للدفاع، والفريق شرطة الطريفى إدريس للداخلية، وأسماء محمد عبد الله للخارجية، وإنتصار الزين صغيرون للتعليم العالي، ونصر الدين عبد الباري للعدل، وإبراهيم أحمد البدوي للمالية، وأكرم علي التوم للصحة، ومحمد الأمين التوم للتربية والتعليم.