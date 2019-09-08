عضوة بالسيادة السوداني: وجودي بالمجلس دليل على إرساء قيم التعايش

وأضافت السيدة عيسى أن وجود أربع وزيرات في حكومة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك يعني أن السودان مقبل على مرحلة جديدة يكون دور المرأة فيها فعالا في تقلد المناصب الكبيرة.
وعلى صعيد آليات عمل المجلس السيادي، استبعدت بروز خلافات بين المدنيين والعسكريين في المستقبل، وقالت إن جميع القرارات تتخذ بالتوافق، حسب تعبيرها.
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