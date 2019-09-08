ماذا قال المجلس السيادي السوداني عن العقوبات الأمريكية؟

وأعرب حميدتي عن تفاؤله بالتغيير الجاري في السودان، قائلا: وضع السودان لا يحتمل وقد قدمنا تنازلات من أجل الاستقرار،مضيفًا إن استمرار الجهود الحكومية السودانية لحل الأزمة الاقتصادية، نافيا وجود مخاوف بين العسكريين والمدنيين في إدارة المرحلة الانتقالية، لكنه استدرك محذرا: "الديموقراطية لديها أعداء وهناك خلايا نائمة ولكن الأجهزة الأمنية تقوم بدورها في التصدي لذلك".
وأضاف حميدتي:إن الوطني لن يكون له دور خلال الفترة الانتقالية.
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