ماذا قال المجلس السيادي السوداني عن العقوبات الأمريكية؟

دعا عضو المجلس السيادي السوداني، الفريق أول محمد حمدان دقلو "حميدتي"، الولايات المتحدة إلى رفع العقوبات المفروضة على السودان، في ظل التغييرات التي تشهدها البلاد،متابعًأ "لا أرى داعيا لاستمرار العقوبات الأمريكية على السودان"، مؤكدا أن بلاده تتطلع إلى تطوير العلاقات بين الطرفين.

وأعرب حميدتي عن تفاؤله بالتغيير الجاري في السودان، قائلا: وضع السودان لا يحتمل وقد قدمنا تنازلات من أجل الاستقرار،مضيفًا إن استمرار الجهود الحكومية السودانية لحل الأزمة الاقتصادية، نافيا وجود مخاوف بين العسكريين والمدنيين في إدارة المرحلة الانتقالية، لكنه استدرك محذرا: "الديموقراطية لديها أعداء وهناك خلايا نائمة ولكن الأجهزة الأمنية تقوم بدورها في التصدي لذلك".

وأضاف حميدتي:إن الوطني لن يكون له دور خلال الفترة الانتقالية.

