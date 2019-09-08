وزراء الحكومة الانتقالية يؤدون القسم اليوم

قال عضو مجلس السيادة، محمد الفكي سليمان لــ" اخبار الخليج 365" أن وزراء الحكومة سيؤدون القسم ظهر اليوم أمام مجلس السيادة ورئيس الوزراء ورئيس القضاء. وأعلن رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، الخميس "الماضي" الحكومة الإنتقالية من 18 وزيرا وارجاء تعيين وزيرين. ومن جهة ثانية قال عضو لجنة الترشيحات بقوى اعلان الحرية والتغيير، أحمد حضرة، لاتزال المشاورات جارية مع رئيس الوزراء للتوافق على وزيري الحكم الاتحادي والبنى التحتية.



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