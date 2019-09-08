مفاوضات جوبا الأبرز.. ماذا قالت صحف السودان اليوم؟

اهتمت الصحف السودانية الصادرة اليوم الأحد بإعلان مجلس السيادة الانتقالي أن وفدا رسميا سيتوجه غدا الاثنين إلى جوبا عاصمة جنوب السودان، لبدء مفاوضات مع "الحركات المسلحة".

وقالت صحيفة (أخبار اليوم) "إن توت قلواك المبعوث الشخصي لرئيس جنوب السودان، سلفاكير ميارديت سلم الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، رسالة خطية من رئيس جنوب السودان، تتعلق بالمفاوضات بين حكومة السودان والحركات المسلحة".

من جانبها، نقلت صحيفة (السوداني) عن الفريق الركن شمس الدين كباشي عضو مجلس السيادة، تأكيده التزام حكومة السودان بإقرار السلام فى البلاد، وأن الخرطوم ترى أن الرئيس سلفا كير وحكومة جنوب السودان، هما الأكثر حرصا على رعاية وإنجاح المفاوضات.

وأشارت صحيفة (الوطن) إلى أن مجلس السيادة أكد أن عملية تحقيق السلام قائمة على الشراكة مع مجلس الوزراء.

واهتمت صحيفة (الانتباهة) بعقد لجنة إعداد التصور الهيكلي لمفوضية السلام، التى كونها مجلس السيادة الانتقالي، أول اجتماعاتها، تحت إشراف أعضاء مجلس السيادة الفريق الركن ياسر العطا والدكتور صديق تاور ومحمد الحسن التعايشى، تمهيدا لإصدار مجلس السيادة المرسوم الخاص بتشكيل مفوضية السلام.