اهم عناوين الصحف السودانية السياسية المطبوعة اليوم الاحد 8 سبتمبر 2019م هذا الصباح

الانتباهة

شاهد: مفتاح غرفة بها ملايين من اليورو كان بيد البشير

الشقيع خضر رئيسًا لمفوضية السلام

“الانتباهة” تكشف ورقة”الثورية: التفاوضية

وزير”مبعد”: لست”كوزًا” ولم أحمل”سيخة” طوال حياتي

الجزيرة: مقتل”22″ شخصًا بسبب الفيضانات والأمطار

دعوة من الأمين العام للأمم المتحدة لحمدوك

السوداني

“السوداني” تكشف أسماء المرشحين لمناصب وزراء الدولة

تفاصيل مثيرة في جلسة محاكمة البشير

مرشح الثروة الحيوانية المبعد لـ”السوداني”: “أنا ما كوز” وما حدث تشابه أسماء

الوزراء الجدد يؤدون اليمين الدستورية اليوم

مبعوث من حمدوك يجتمع بالجبهة الثورية بجوبا

الجريدة

تردي الأوضاع بالجيلي والمحلية تطرد المتضررين من المدارس

الإخوان المسلمون ينتقدون تصريحات وزير الإرشاد بشأن اليهود

العاملون بمستشفى إبراهيم مالك يرفضون استفسار مؤسسة الملك سلمان للإغاثة

الصيحة

مفاجأة داوية”: العطا:”البرهان” أحد منفذي انقلاب”28″ رمضان ضدالإنقاذ

شاهدا دفاع الرئيس السابق يكشفان معلومات مثيرة بالمحكمة

“الصيحة” تتحصّل على أسرار جديدة عن سقوط”البشير

التيار

مدير مكتب”المخلوع” يكشف معلومات مثيرة في المحاكمة

الشفيع خضر ينهي زيارة إلى جوبا مبعوثًا خاصًا من حمدوك

سامح شكري غدًا بالخرطوم مبعوثًا من الرئيس السيسي

وزير الإعلام لـ”التيار: ـأوّل اجتماع للحكومة اليوم بعد أداء القسم

المجهر:

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(عبد الواحد نور) لـ (المجهر) متمسك بالفصل الواضح للدين عن الدولة

(حمدوك): شعار الثورة (حرية سلام وعدالة) سيشكل مستقبل البلاد

اليوم التالي:

حمدوك: شعار (حرية سلام وعدالة) سيرسم مستقبل البلاد

مدير مكتب الرئيس المخلوع يكشف عن تسليم مبالغ ضخمة باليورو لجهات ومؤسسات

السعودية ترفع الحظر عن قطر رسمياً بعد ثلاث سنوات

الأهرام اليوم:

مدير مكتب البشير يكشف معلومات جديدة حول أموال بيت الضيافة

الأهرام اليوم تنشر الجدول المعتمد للعائدين من العراق (الورقة الصفراء)

الوطن:

دفاع المخلوع (البشير) يشكك في حياد (قضاة)

رئيس الوزراء يدعو الأمم المتحدة إلى تنظيم الدعم الدولي للسودان

عثمان ميرغني يتنبأ باستمرار (حمدوك) في حكم البلاد

آخر لحظة:

الكشف عن احتفاظ البشير بمفتاح غرفة أموال بيت الضيافة

الحكومة الجديدة تؤدي القسم وتجتمع اليوم

بالمستندات.. تجاوزات جديدة بالصمغ العربي

الدار:

مديرمكتب الرئيس السابق البشير يدلي بتفاصيل مثيرة أمام المحكمة

تقديم كشف باسماء عسكريين ومدنيين وفنانين قاموا بدعمهم البشير

مفتاح غرفة النقود كان بحوزة الرئيس السابق

الاستخبارات العسكرية تحفظت علّي بعد الأحداث والاتهام يعترض شهادته

الدفاع يقدم مستندات والاتهام يعترض والمحكمة تقبل

محاسب بجامعة أفريقيا يدلي بشهادته بالمحكمة