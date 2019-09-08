نقابة المواصلات تطالب بحسم التعرفة قبل فتح المدارس

رهنت النقابة العامة لعمال النقل والمواصلات والطيران، حسم مشكلة المواصلات، بتحديد تعرفة حقيقية جديدة، والإعلان عنها عاجلاً، وإجراء صيانات عاجلة لعدد من الطرق والمسارات، بجانب إعفاء مدخلات التشغيل لقطاع المواصلات من الرسوم، وفتح باب استيراد بصات لمواصلات الولاية، وأيضاً للحافلات بسعات محددة، إضافة إلى الالتزام بتخصيص محطات وقود لتزويد المركبات العامة.

وطالب الأمين العام للنقابة يوسف جماع، بتحديد تعرفة حقيقية للمواصلات، وإعلانها قبل فتح المدارس، وقال في حديثه بحسب صحيفة السوداني إن تعرفة المواصلات لم يطرأ عليها تغيير منذ نحو 5 أعوام، والمواطنون حاليا يترحلون بأسعار غير حقيقية، حيث يحدد صاحب المركبة التعرفة “بمزاجه”، كما أن هناك تجزئة للخطوط بغرض التكسب واستغلال حاجة المواطنين، مشددا على أن المحور الرئيسي لاستقرار عاجل تحديد التعرفة، مؤكدا أن هناك رؤى وحلول رفعت منذ فترة للجهات المختصة، في انتظار إصدار القرارات، وأضاف: الضرورة تستوجب فتح باب استيراد الحافلات للولاية، بسعات تتراوح ما بين 25-30 راكباً، مبينا أن الطاقة التشغيلية للمواصلات بالخرطوم تعمل حاليا بنحو 40% من جملتها، مشيراً إلى أن أهمية إعطاء مشكلة المواصلات أولوية النظر من قبل الحكومة الجديدة، لأن الاقتصاد لا يمضي دون حركة نقل ومواصلات.

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وأشار رئيس الهيئة الفرعية للحافلات بالخرطوم بحري، حسين أبوريم، إلى أن موقف المواصلات شهدت في الأيام الماضية استقرارا إلى حد ما، وذلك بفضل بعض المعالجات التي نفذتها الهيئة النقابية، بتوفير مدخلات التشغيل أسعار “معقولة”، ثم دخول أعداد من البصات، وقال لـ(السوداني) إن تحديات التعرفة ومدخلات التشغيل تتطلب معالجات حقيقية، حتى تستطيع المركبات العاملة حاليا من مواصلة العمل، وأضاف: العديد من أصحاب الحافلات اتجهوا لبيع عرباتهم، العمل في النقل الخاص.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)