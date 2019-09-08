تغريم غسال لاعطائه ثياب أمرأة لأخرى

التاريخ: 08-سبتمبر-2019
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أوقعت محكمة بحري وسط عقوبة الغرامة “25” ألف جنيه في مواجهة غسال ملابس ادانته المحكمة بسرقة ثياب امرأة كانت قد سلمتها للمتهم لغسلها, وفي الوقت نفسه نفذت المحكمة عقوبة الجلد “25” جلدة في مواجهته, وذلك بمنطقة شمبات ببحري.
وتشير تفاصيل البلاغ بحسب صحيفة آخر لحظة الى أن الشاكية تركت بعض الثياب للغسال بغرض غسلها, وعندما عادت مرة أخرى الى محله بغرض أخذ الثياب, اخطرها المتهم بانه عن طريق الخطأ سلمها لأمراة اخرى, الأمر الذي دفع الشاكية الى ان تدون بلاغاً في مواجهة المتهم.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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