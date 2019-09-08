الإنتباهة تكشف ورقة الثورية التفاوضية

التاريخ: 08-سبتمبر-2019
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تبدأ رسمياً مفاوضات مباشرة بين الحكومة والحركات المسلحة في العاصمة الجنوبية جوبا غداً. ونقلت مصادر قبل يومين بعقد محادثات بجوبا بين الحكومة والحركات، ويقود الوفد عضو مجلس السيادة محمد حمدان دقلو. وفي غضون ذلك بحث اجتماع في جوبا للمجلس القيادي للجبهة الثورية بلورة الموقف التفاوضي.
وذكرت مصادر أن المجلس توافق على ورقة للتفاوض تحمل ترتيبات أمنية عاجلة وإصلاح الجهاز الأمني وبناء جيش موحد. ونبهت المصادر إلى أن الورقة التفاوضية تضمنت السلام الشامل والعادل ومعالجة آثار الحرب وإعادة النازحين واللاجئين ومخاطبة قضايا مناطق الهامش.
وفي سياق قريب قال رئيس الجبهة الثورية الهادي إدريس بحسب صحيفة الإنتباهة إن الثورية التقت بموفد خاص من رئيس الوزراء عبد الله حمدوك, وأوضح أن الموفد أكد للجبهة عزم واهتمام السلطات الانتقالية بتحقيق السلام كأولوية قصوى، وطلب تعاون الثورية في تحقيق هذا الهدف النبيل في أسرع وقت. وفي سياق متصل سلَّم مبعوث رئاسي رئيس المجلس عبد الفتاح البرهان رسالة خطية من الرئيس سلفا كير ميارديت أمس تتعلق بالمفاوضات. ويعقد الوفد محادثات مع الجبهة الثورية والحركة الشعبية قطاع الشمال جناح عبد العزيز الحلو.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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