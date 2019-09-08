السوداني: تكشف أسماء المرشحين لمناصب وزراء الدولة

كشفت مصدر بـ”قوى الحرية والتغيير” عن المرشحين لمناصب وزراء الدولة بالحكومة الانتقالية. وأكّد أنّه تمّ الاتفاق مسبقًا مع رئيس الوزراء على أنّ يختار من قائمة المرشحين التي قدّمت لشغل منصب الوزراء.

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وقال المصدر إنّ المرشح لمنصب وزير دولة بالخارجية هو عمر قمر الدين، أمّا الصناعة والتجارة فانحصرت بين بكري علي ودسوقي محمد.

أمّا الشباب والرياضة فتمّ ترشيح محجوب سعيد لها. بينما تمّ ترشيح عمر بادي للطاقة والتعدين، ونجدة منصور للتنمية الاجتماعية والعمل، ومحمد عبد الرحمن ضاوي للبنى التحتية والنقل، بحسب صحيفة السوداني.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)