صحفي يشتري (الرأي العام)

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علمت مصادر ان الصحفي المقيم بالخارج عبد الغني أحمد ادريس , قام بشراء صحيفة الرأي العام.. في وقت تمت دعوة الطاقم التحريري والفني للصحيفة لاجتماع اليوم.. فيما أشارت مصادر لصحيفة آخر لحظة الى ان الصحيفة ستكون مناصفة بين عبد الغني وناشرها السابق علي العتباني.

يجدر أن عبد الغني عمل بالرأي العام قبيل اختياره الاقامة بلندن قبل أكثر من اثنتا عشرة سنة.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)