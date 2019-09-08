الشفيع خضر رئيساً لمفوضية السلام

التاريخ: 08-سبتمبر-2019
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بات في حكم المؤكد تولي الشفيع خضر المنشق عن الحزب الشيوعي منصب رئيس مفوضية السلام. وقالت مصادر أمس، إن الحركات المسلحة ليس لديها اعتراض على الاختيار لما عُرف عن الشفيع من روح توافقية بين المكونات السياسية.
وفي ذات السياق عقدت لجنة إعداد التصور الهيكلى لمفوضية السلام التي كونها مجلس السيادة الانتقالي أول اجتماع لها بالقصر الرئاسي أمس تحت إشراف أعضاء مجلس السيادة الانتقالي ياسر العطا وصديق تاور ومحمد الحسن التعايشي، تمهيدا ًلإصدار مجلس السيادة المرسوم الخاص بتشكيل مفوضية السلام.
وأوضح عضو المجلس صديق تاور في تصريحات بحسب صحيفة الإنتباهة، أن اللجنة استعانت في عملها بخبراء وعلماء سودانيين في مجال بناء السلام من معهد السلام بجامعة الخرطوم ومعهد السلام فى جامعة بحرى وبعض المراكز الأخرى، مضيفاً أن اللجنة تتكون من عشرة أعضاء من الخبراء والمشتغلين بقضايا السلام.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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