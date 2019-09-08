التاريخ: 08-سبتمبر-2019 فى : أخبار 2 مشاهدة Advertisements كشف تقرير سنوي لشركة الصمغ العربي عن انخفاض حجم صادرات الشركة الى “213994” طناً بقيمة “32” مليون دولار, خاصة بعد ان بدأت الشركة في المعاملات التجارية مع شركة نيفاشا, وذلك بعد شراء سلعة أسمنت عبر شركة نيفاشا تم استيراده من مصر بالعملة الصعبة تبلغ “5000” ألف طن, باجمالي تكلفة “17.044.349.494” مليون دينار تم بيعه لشركة نيفاشا بتاريخ 6/12/2004م بالاجل لمدة ستة اشهر بقيمة “200.000.000” مليون دينار لم يسدد لشركة الصمغ العربي حتى تاريخ هذه اللحظة, وتم فتح بلاغ بنيابة المال العام وتم شطبه للطابع المدني للاجراءات, وفي العام 2017م تم تحويل ذات الشكوى الى دعوة مدنية بمحكمة الخرطوم الجزئية بالرقم 1350/2017م وما زالت مستمرة. وقال المفوض القانوني عمر عبد الله فرح بحسب صحيفة آخر لحظة, إن القضية مستندياً مستوفية لشروطها واركانها القانونية. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تفاصيل صفقة مليارية بين شركتي الصمغ ونيفاشا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.