أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة اليوم اليوم الأحد الموافق 8 سبتمبر 2019م

تصدر عن صحيفة أخبار الخليج 365 الإلكترونية المجهر: * (عبد الواحد نور) لـ (المجهر) متمسك بالفصل الواضح للدين عن الدولة * (حمدوك): شعار الثورة (حرية سلام وعدالة) سيشكل مستقبل البلاد الإنتباهة: * شاهد: مفتاح غرفة بها ملايين من اليورو كان بيد البشير * الشفيع خضر رئيساً لمفوضية السلام.. (الانتباهة) تكشف ورقة (الثورية) التفاوضية السوداني: * (السوداني) تكشف أسماء المرشحين لمناصب وزراء الدولة * تفاصيل مثيرة في جلسة محاكمة البشير * مرشح الثروة الحيوانية المبعد لـ (السوداني): (أنا ما كوز) وما حدث تشابه أسماء اليوم التالي: * حمدوك: شعار (حرية سلام وعدالة) سيرسم مستقبل البلاد * مدير مكتب الرئيس المخلوع يكشف عن تسليم مبالغ ضخمة باليورو لجهات ومؤسسات * السعودية ترفع الحظر عن قطر رسمياً بعد ثلاث سنوات الصيحة: * مفاجأة داوية.. العطا: (البرهان) أحد منفذي انقلاب (28) رمضان ضد الانقاذ * شاهدا دفاع الرئيس السابق يكشفان معلومات مثيرة بالمحكمة * (الصيحة) تتحصل على أسرار جديدة عن سقوط (البشير) الأهرام اليوم: Advertisements * مدير مكتب البشير يكشف معلومات جديدة حول أموال بيت الضيافة * الأهرام اليوم تنشر الجدول المعتمد للعائدين من العراق (الورقة الصفراء) الوطن: * دفاع المخلوع (البشير) يشكك في حياد (قضاة) * رئيس الوزراء يدعو الأمم المتحدة إلى تنظيم الدعم الدولي للسودان * عثمان ميرغني يتنبأ باستمرار (حمدوك) في حكم البلاد آخر لحظة: * الكشف عن احتفاظ البشير بمفتاح غرفة أموال بيت الضيافة * الحكومة الجديدة تؤدي القسم وتجتمع اليوم * بالمستندات.. تجاوزات جديدة بالصمغ العربي الدار: * مدير مكتب الرئيس السابق البشير يدلي بتفاصيل مثيرة أمام المحكمة * تقديم كشف باسماء عسكريين ومدنيين وفنانين قاموا بدعمهم البشير * مفتاح غرفة النقود كان بحوزة الرئيس السابق * الاستخبارات العسكرية تحفظت علّي بعد الأحداث والاتهام يعترض شهادته * الدفاع يقدم مستندات والاتهام يعترض والمحكمة تقبل محاسب بجامعة أفريقيا يدلي بشهادته بالمحكمة *الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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