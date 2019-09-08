أبوظبي.. محمدوف يهزم بويريرو في "النزال التاريخي"

توج في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد المصارع الروسي حبيب نور محمدوف بطلا للنزال الرئيسي من بطولة /UFC/ في ختام اسبوع أبوظبي للتحدي وذلك بعد فوزه على المصارع الأميركي داستين بويريرو وسط حضور كبير في صالة ذي أرينا بحلبة مرسى ياس بالعاصمة أبوظبي.

فقد تفوق محمدوف في الجولة الأولى لكن بويريرو تماسك في الثانية ثم استسلم في الثالثة وسط تشجيع جماهيري حماسي كبير وأكد حبيب أنه سعيد لفوزه للمرة الثامنة والعشرين على التوالي .

و حضرت جموع غفيرة من عشاق الألعاب القتالية النهائية النزالات المختلفة في صالة ذي إرينا التي تتسع لـ 15 ألف مشجع وتفاعلوا مع النزالات المثيرة التي نظمتها دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي بالتعاون مع منظمة الألعاب القتالية النهائية، وفقا لوكالة "وام".

وكان من اللافت حضور أعداد غفيرة من روسيا لمؤازرة البطل العالمي الشهير حبيب نور محمدوف الذي لم يخسر في آخر 27 نزالا وتابع المنافسات الملايين حول العالم من عشاق الألعاب القتاليبة والمصارعة والألعاب القتالية.

وفي مباريات أخرى فاز الروسي عمران أحمدوف على الأميركي زاك كومينجيس بفارق النقاط والفلسطيني بلال محمد على الياباني تاكاشي ساتو بالاستسلام والروسي مسلم صاليحوف بالقاضية على الكندي نور الدين طالب.

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كما فاز الألماني الجنسية المغربي الأصل عثمان ازيتار بالقاضية على الفنلندي تيمو باكالين و الجنوب افريقي دون مادج على إل فارس زيام بالنقاط.

و فازت سارة موراس الكندية على منافستها الجورجية ليانا جولوا فيما تعادل كل من الروسي زبير توخوجوف مع البريطاني ليرون مورفي بعدد النقاط وفازت الايرلندية جان كاليدرود على الأمريكية أندريا لي بفارق النقاط الذي حققته في الجولة الأخيرة.

وفي النزالات الخمسة الرئيسية الأخيرة تغلب البرازيلي دييجو فيريرا على الروسي ميربيك تازيموف بفارق النقاط و فاز الأميريكي كورتيس بلايديز بالضربة الفنية القاضية على منافسه الروسي شاميل عبد الرحيموف وتغلب اسلام ماخاشيف بقرار الحكام بعد الجولة الثالثة، وفاز الأميريكي بول فيلدر على البرازيلي اديسون باربوزا بفارق النقاط.