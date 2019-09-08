تونس تفرج على 5 سياح جزائريين وتحتوي أزمة دبلوماسية

وصل إلى الجزائر، فجر الأحد، 5 رعايا سجنتهم السلطات التونسية قبل أيام وأطلقت سراحهم بعد مساع دبلوماسية، احتوت أزمة كادت تشتعل بين البلدين.

وسافر خمسة شبان من محافظة الجلفة الجنوبية برا إلى تونس؛ ونشب شجار بينهم وبين سائق سيارة أجرة في مدينة سوسة التونسية، ليتم اعتقالهم قبل أن يدينهم القضاء التونسي بستة أشهر حبسا نافذا.

وفجرت الواقعة جدلا واسعا في البلاد، دفعت بنواب في البرلمان الجزائري إلى التواصل مع نظرائهم في مجلس النواب التونسي، لإطلاق سراح الرعايا واحتواء أزمة شعبية ودبلوماسية بين الجيران.

وأهابت البرلمانية الجزائرية أميرة سليم، في تصريحات لـ“إرم نيوز“ بالخطوة، واعتبرتها ”إغلاقا لباب الفتنة بين البلدين، بعدما لاحت في الأفق بوادر أزمة نعتقد أن الجزائر وتونس في غنى عنها“.

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ودعت أميرة سليم إلى حل كل الإشكالات ضمن الأطر الدبلوماسية، لحساسية العلاقات الثنائية، مبرزةً أن ”أصوات الحكمة في الجهتين، تدفع دوماً لتسوية المشاكل بطرق ودية وبعيدا عن كل تشنج“.

وكانت واقعة ”تعنيف“ مواطن تونسي على الحدود الجزائرية التونسية؛ أشعلت جدلاً حادا منذ أسابيع وانتقادات ضد التحريض على الكراهية بين شعبين أخوين وحكومتين شقيقتين؛ والسعي للوقيعة بين شعبين اختلطت دمائهما منذ أحداث ساقية سيدي يوسف قبل ستة عقود.

وكادت تصريحات مرشح تونسي لانتخابات الرئاسة القادمة، أن تؤزم العلاقات الثنائية، قبل 72 ساعة، وذلك بعد أن سخر مرشح يدعى صافي سعيد، مما وصفه بـ“توافد السياح الجياع على بلاده“، ما خلف موجة استياء واسعة النطاق لدى الجزائريين، قبل أن يستدرك المعني الأمر ويقدم توضيحات قال فيها إنه يقصد ”سياح أوروبا الشرقية“.