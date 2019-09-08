للسهرانين.. 5 أكلات هتساعدك تنام بدري

1:اللوز، وهو من المكسرات التى تحتوى على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعمل على تعزيز صحة الجسم وحمايته من الامراض ، كما انه يساعد على تعزيز النوم والتخلص من الارق والسهر.
2:الكيوى، من الفواكه الغنية بالفيتامينات والخصائص الهامة لصحة الجسم والبشرة ، كما انه يحتوى على بعض الخصائص التى تساعد على الاسترخاء والنوم.
3:الاسماك الدهنية مثل السلمون والتونة والماكريل من الاسماك الصحية الغنية بالفيتامينات والخصائص الغذائية التى تساعد على النوم والتخلص من التوتر والأرق الليلى.
4:البيض المسلوق من الأكلات الصحية التى تساعد على الاسترخاء والنوم والتخلص من الارق.
5:الموز، يحتوى على نسبة عالية من البوتاسيوم والمغنسيوم وهى من العناصر التى تساعد على تهدئة الاعصاب والاسترخاء والنوم دون أرق.
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