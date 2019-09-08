“1000” دولار لكل لاعب في الهلال بأمر الكاردينال

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

سلّم رئيس الهلال المستقيل أشرف سيد أحمد الكاردينال كل لاعبٍ في الهلال حافز وقدره ألف دولار وفقًا لوعده السابق بتحفيز اللاعبين على خلفية الأداء القوي أمام الوصل الإماراتي في بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

وقال الموقع الرسمي لنادي الهلال إنّ اللاعبين تسلّموا الحافز الخاص من مدير الكرة بالفريق محمود جبارة السادة في حضور الإدارة المالية ممثلةً في ياسر محمد أحمد وحاتم خليفة.

وكان الهلال قد غادر البطولة العربية رغم تفوقه على الوصل الإماراتي بهدفين دون رد.

وتأتي خطوة الكادرينال بتحفيز اللاعبين قبل المواجهة الصعبة التي تنتظر الهلال في دوري أبطال أفريقيا عندما يحّل الفريق ضيفًا على أنيمبا في الثالث عشر من الشهر الجاري.