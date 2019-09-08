تفاقم الخلافات بالشركة السودانية للموارد المعدنية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : تفاقمت الخلافات داخل أروقة شركة الموارد المعدنية، وعقد بعض الموظفين بالشركة جلسة تفاكر بشأن السياسات التي وصفوها بالعقيمة والتي ينتهجها المدير العام المكلف الذي غادر البلاد لحضور مؤتمر باستراليا وكشف مصدر أن الاجتماع خلص إلى ضرورة تكوين نقابة لافتكاك الشركة من سياسات الفرد إلى مؤسسة تعمل وفق النظم واللوائح. وأوضح المصدر أن المدير أوكل مهام الإدارة خلال فترة غيابه إلى أحد مدراء الإدارات العامة متخطياً نائبه عمار باشري أمين التعبئة بالمؤتمر الوطني المخلوع، ما وصفه الموظفين بالشركة بأنه محاولة لاسترضاء القادمين الجدد في إشارة لحكومة “حمدوك”، بحسب صحيفة الجريدة.

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