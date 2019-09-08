احترام الجيش واجب الكل يابرهان 

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

للجيش فى نفوس اهل السودان معزة ويحظى باحترام وتقدير كبيرين ولاغرابة فى ذلك فجيشنا يستحق التقدير والاحترام لمهنيته العالية وقوميته وبسالته وتعامله مع جميع ابناء الوطن بشكل واحد نال احترامهم وبادلوه حبا بحب وتقديرا بتقدير ، ويحفظ الناس فى مختلف بقاع الوطن اهازيج شعبية تمجد الجيش وتوضح مكانته فى نفوس المواطنين .

وفى ظل الحكومات المتعاقبة منذ الاستقلال والى الانقلاب المشؤوم الذى قاده الطاغية عمر البشير فى العام 1989 وواد به ارادة الشعب واطاح بالديموقراطية ، الى ذلك العهد كان الجيش قوميا بحق ولم تعرف الولاءات السياسية طريقها اليه الا نادرا او فى حالات فردية لضباط منتمون لاحزاب فى الساحة لكن تظل عسكريتهم هى الحاكمة عليهم .

ومع مجيئ النظام المستبد وسيطرة الحركة الاسلامية على مقاليد الحكم تحول ما كان يجرى سرا من محاولة كل حزب صناعة وجود له فى المؤسسة العسكرية تحول الى عمل مكشوف ظاهر وتولت مكاتب تنظيمية مختصة فى الاتجاه الاسلامى تنسيق اختيار من يتم قبولهم فى الكلية الحربية وتم تشكيل ماعرف بالهيئة الشعبية لدعم القوات المسلحة وهى مكتب تنظيمى يتولى ادخال الاسلاميين فى الجيش واستبعاد غيرهم اذ ان الدخول للكلية الحربية لايتم الا عبر هذا المكتب التنظيمى وبالتالى فان قومية الجيش اصبحت اثرا بعد عين اذ مع مرور بضع سنوات اصبح غالب الضباط المتخرجين من الكلية الحربية ( ان لم نقل كلهم ) والطلاب الحربيين اصبحوا من الملتزمين حركيا والذين يقدمون التزامهم التنظيمى والسياسى على عسكريتهم وانتماءهم للجيش لذا فاننا نستغرب التصريح الذى نقلته صحيفة الانتباهة بعددها الجمعة ٦ سبتمبر عن رئيس مجلس السيادة الفريق البرهان الذى قال ان دولة لاتحترم جيشها عليها ان تستعد للعق احذية الغزاة .

ونقول لسيادة الرئيس لا خلاف بيننا مطلقا – ولا اظن احدا يخالفك فى ماذهبت اليه – ان الجيش هو رمز عزة الامة وعنوان مجدها وكرامتها وان الاستهانة بالجيش – اى جيش – يعنى مباشرة تعرض البلد للمخاطر وامكانية ان تقع كوارث منها ما اشار اليه الفريق البرهان من التعرض للغزو والذلة ولكننا نسال سعادة الفريق هل ما درجت عليه عصابة الانقاذ لثلاثين سنة يشكل احتراما وتقديرا للجيش ؟ لماذا لاتكن شجاعا سيادة الفريق وتقول ان النظام البائد سعى لتفكيك القوات المسلحة وعمل على انهاء قوميتها وادخلها فى لجة الصراعات السياسية ؟ أما كان يجدر بك وانت تقف اليوم على راس هذه المؤسسة الهامة ان تعيد اليها شيئا من هيبتها التى حاول النظام البائد اسقاطها ؟ انت تعلم ياسعادة الفريق برهان ان قطاعا واسعا من شعبك اعترض على الزج بالجيش فى حرب اليمن وطالبوا النظام البائد بارجاع ابناء الوطن ولكن النظام المرتهن للخارج لم يستجب لنبض الشارع وأبى الا الاستمرار فى المشاركة بالحرب حتى اذا تم التغيير واطاحت ثورة الشعب بالطاغية ارتفعت اصوات مجددة طلبها فخرجت علينا انت والفريق حميدتى لتقولا ان جيشنا سيظل فى اليمن وهذا التصرف بحد ذاته استهتار بالجيش وامتناع عن الاستماع لرأى الشعب فانظر يا ريس الى موقعك الذى انت فيه وحدد من الذى اهان الجيش ، اهم الجماهير المطالبة بحقوقها ومن حقوقها ان يبقى جيشها محافظا على هيبته وقوميته واحترامه ام من سيسوه وعملوا على الزج به فى اتون حرب ليست شرعية ولا اخلاقية وجعلوه محلا للعن المظلومين الذين يقع عليهم العدوان .

انتبه لقولك سعادة الفريق برهان وحافظ على هيبة جيشنا واحترامه بابعاده عن المواضيع الخلافية وانت تعلمها جيدا واعلم ان هذا واجب الجميع .

ونشير هنا الى تفاعل عدد من الناشطين مع ما قاله الفريق برهان اذ انتقد كثيرون كلامه واعتبروه تدليسا وتغبيشا للحقائق واتفقوا على ان الجيش الحالى ليس ذلك الذى كان ينال اعجاب الناس واحترامهم.

احدهم كتب :

حقيقة الجيش قبل مجئ الكيزان كان مؤسسة محترفة منضبطة يكون الانتساب لها عبر معايير صارمة تطبق في الغالب على الكل.. وهذه الاحترافية والانضباط اكسبتها احترام الشعب.. لما اشتهر عن منتسبيها من الشجاعة والقوة البدنية والاحترام للشعب وللقوانين..

لكن تغير كل ذلك فأصبح جيشنا لا يقاتل.. وأصبح ضباطه من المنعمين يجلسون في المكاتب المكيفة ويركبون الفارهات من السيارات و دخلوا سوق البزنس و أصبحوا مثال للدعة والانتهازية بعد أن كانوا مثال للرجولة والشرف والعزة والكرامة.. كل ذلك تم ضمن مخطط امبريالي صهيوني لتصفية الجيوش العربية و٠ قام نظام الكيزان بتنفيذ هذا المخطط في السودان.. وعدم احترام الشعب لجيشه نتيجة حتمية لهذا المخطط ومقصودة لعينها لبث روح اليأس والقنوط والاستسلام في شعوبنا..

فإذا قال قائل منهم لماذا لا تحترمون جيشكَم.. نقول له ارجعوا لنا جيشنا الذي نعرف مثال الشجاعة والاباء والشرف والعزة.. أما انتم فلستم منا ولسنا منكم.. انتم مسوخ على هيئات بشر.. اذهبوا للجحيم وخذوا معكم تاريخكم وزمنكم وادراتكم وارذالكم وكل الشر والحقارة التي تمثلونها.. فنحن لم نعد كما كنا.. ولن نقبل بكم بعد اليوم

آخر كتب :

نحنا بنقول ليك الجيش البحارب في الشعب 63 سنة ما بيسحتق الاحترام …

الجيش ده ما بمثل الشعب السوداني لانو ضباطو من حتة واااحدة وجنودو من حتة …

اعلاه نماذج من تفاعل الناشطين مع كلام برهان وكأن الرجل الان يقول ليتنى لم افتح على نفسى هذه الجبهة .