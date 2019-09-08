نيمار ينقذ البرازيل من “فخ” كولومبيا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

منح المهاجم نيمار منتخب البرازيل لكرة القدم التعادل 2-2 في مباراة دولية ودية أقيمت ليل الجمعة في مدينة ميامي الأميركية، هي الأولى لأغلى لاعب في العالم منذ تعرضه للإصابة قبل أكثر من 3 أشهر.

وغاب نيمار (27 عاما) منذ تعرضه لإصابة في الكاحل مطلع يونيو الماضي خلال مباراة ودية ضد المنتخب القطري، ما أدى إلى إبعاده عن المنتخب في بطولة كوبا أميركا، التي انتهت بتتويجه باللقب على أرضه.

وكانت هذه الإصابة الثانية تواليا لنيمار، بعدما غاب أيضا لأسابيع عن فريقه باريس سان جرمان الفرنسي لإصابة في القدم.

وتأتي عودة نيمار بعد أسابيع من الأخذ والرد والتقارير عن رغبته بالرحيل عن سان جرمان عائدا إلى فريقه السابق برشلونة الإسباني، ومفاوضات بين الناديين لم تصل إلى نهاية سعيدة للاعب، الذي أصبح في صيف العام 2017، الأغلى في العالم بانتقاله من النادي الكتالوني إلى نادي العاصمة الفرنسية في صفقة بلغت قيمتها 222 مليون يورو.

وأمام مدرجات غصت بنحو 65 ألف مشجع في ملعب “هارد روك ستاديوم” في ميامي، منح نيمار منتخب بلاده التعادل في الدقيقة 58، علما بأنه كان صاحب التمريرة الحاسمة التي سجل منها كاسيميرو لاعب ريال مدريد الإسباني، هدف افتتاح التسجيل للبرازيل في الدقيقة 19.

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