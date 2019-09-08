خبير إقتصادي يتحدث عن التحدي الأكبر أمام السودان الان

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أكد الخبير الاقتصادي، الدكتور محمد الناير، أن السودان مقبل على برنامج اقتصادي إصلاحي يجب أن يتخذ في المرحلة المقبلة، وأن هناك برنامجا إسعافيا متسارعا يبدأ بالسعي لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، مشيرا إلى أن البقاء في هذه القائمة أعاق الكثير من المشروعات التنموية في البلاد.

وأضاف الخبير الاقتصادي، أن الاقتصاد السوداني لم يستفد من قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، برفع الحظر عنه كليا، وذلك عام 2017، وكذلك البنوك لم تستفد أيضا من التعاون مع البنوك العالمية.

ويرى الخبير الاقتصادي، أن التحدي الأكبر أمام السودان هو أن يتم رفعه من قائمة الإرهاب، عندئذ يمكن أن يطلب السودان إعفاءه من الديون، وفقا لمبادرة “الهيبك”، التي تنص على الإعفاء من الديون للدول الأقل نموا.