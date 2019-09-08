حميدتي: قدمنا كل التنازلات ولا أرى داعيا لإستمرار العقوبات الامريكية على...

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

دعا عضو مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو “حميدتي” الولايات المتحدة إلى رفع العقوبات المفروضة على السودان، في ظل التغييرات التي تشهدها البلاد.

وقال حميدتي في مقابلة خاصة مع (قناة الحرة): “لا أرى داعيا لاستمرار العقوبات الأمريكية على السودان”، مؤكدا أن بلاده تتطلع إلى تطوير العلاقات بين الطرفين.

وأعرب حميدتي عن تفاؤله بالتغيير الجاري في السودان، وقال: “وضع السودان لا يحتمل وقد قدمنا تنازلات من أجل الاستقرار”، وأكد استمرار الجهود الحكومية “لحل الأزمة الاقتصادية”، ونفى وجود مخاوف بين العسكريين والمدنيين في إدارة المرحلة الانتقالية، لكنه استدرك محذرا: “الديموقراطية لديها أعداء وهناك خلايا نائمة ولكن الأجهزة الأمنية تقوم بدورها في التصدي لذلك”.

وقال حميدتي إن “الوطني لن يكون له دور خلال الفترة الانتقالية”، واصفا تعيين غندور رئيسا للحزب بأنه “شأن داخلي”.