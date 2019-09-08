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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
دعا عضو مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو “حميدتي” الولايات المتحدة إلى رفع العقوبات المفروضة على السودان، في ظل التغييرات التي تشهدها البلاد.
وقال حميدتي في مقابلة خاصة مع (قناة الحرة): “لا أرى داعيا لاستمرار العقوبات الأمريكية على السودان”، مؤكدا أن بلاده تتطلع إلى تطوير العلاقات بين الطرفين.
وأعرب حميدتي عن تفاؤله بالتغيير الجاري في السودان، وقال: “وضع السودان لا يحتمل وقد قدمنا تنازلات من أجل الاستقرار”، وأكد استمرار الجهود الحكومية “لحل الأزمة الاقتصادية”، ونفى وجود مخاوف بين العسكريين والمدنيين في إدارة المرحلة الانتقالية، لكنه استدرك محذرا: “الديموقراطية لديها أعداء وهناك خلايا نائمة ولكن الأجهزة الأمنية تقوم بدورها في التصدي لذلك”.
وقال حميدتي إن “الوطني لن يكون له دور خلال الفترة الانتقالية”، واصفا تعيين غندور رئيسا للحزب بأنه “شأن داخلي”.
كانت هذه تفاصيل خبر حميدتي: قدمنا كل التنازلات ولا أرى داعيا لإستمرار العقوبات الامريكية على... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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