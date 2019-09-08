كباشي: لا أرى اي سبب يمنع إعلان جميع الوزراء في المؤتمر...

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعرب عضو المجلس السيادي الفريق الركن شمس الدين كباشي، عَن دَهشته لعدم إعلان اسم وزير البنى التحتية والنقل في المؤتمر الصحفي لرئيس الوزراء عبد الله حمدوك مساء الخميس.

وَكَشَفَ كباشي حسب (سكاي نيوز عربية) أمس، عن اعتماد المجلس السيادي (19) وزيراً، وقال: “لا أرى أيِّ سبب يمنع إعلان جميع الوزراء”.

وفي وقتٍ سابقٍ، قال كباشي، إنّه تَمّ التحفُّظ على مرشح وزارة الثروة الحيوانية والسمكية من جانب “الحُرية والتّغيير”، مِمّا جعل المرسوم الدستوري يشمل أسماء (19) وزيراً بدلاً من (20) وزيراً. المادة السابقة الثورية: انتهى دور التغيير بإعلان الحكومة الانتقالية… المقالة القادمة عرمان: لا مانع لدينا من بدء المفاوضات الفورية مع حكومة حمدوك الجديدة…

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