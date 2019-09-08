الشعبي: على الحكومة الجديدة استدراك الأخطاء التي وقعت فيها الحكومات السابقة…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أكّد القيادي بالمؤتمر الشعبي أبوبكر عبد الرازق، أنّ الحكومة الجديدة يقع على عاتقها مسؤولية جمع الصف الوطني وتحقيق التوافُق والإجماع بين كل مُكوِّنات المُجتمع لتحقيق الاستقرار الشامل.

وقال عبد الرازق حسب (أس. أم. سي) أمس، إنّ هنالك أولويات وطنية عاجلة يجب تحقيقها أبرزها السلام والحُريات، المُساواة والعدالة بين الجميع دُون تمييزٍ، وذلك تحقيقاً للرضاء العام، وشدد على أهمية عدم إقصاء أو استثناء أيِّ أحدٍ لتفادي حُدُوث الفتنة والعداوة وعدم الاستقرار، وأكّد أنّ المرحلة المقبلة حسّاسة وتتطلّب الوحدة والتكاتُف، وَدَعَا الحكومة الجديدة لاستدراك الأخطاء السابقة التي وقعت فيها الحكومات الماضية والاستفادة منها في معرفة أوجه القُصُور والخلل ومُعالجتها بالصورة الصحيحة.